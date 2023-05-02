Мирча Луческу перенёс операцию
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу перенёс операцию, сообщает Gazeta Sporturilor.
По данным источника специалист успешно перенес операцию по поводу коксартроза левого бедра. После 4-5 дней пребывания в больнице тренер приступит к долгосрочной программе восстановления.
Ранее Луческу временно приостановил работы в «Динамо». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.
Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в свой актив 44 очка. От лидирующего «Шахтёра» команда отстаёт на 12 очков.
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