Экс-форвард «Зенита»: Луческу — главный шарлатан, работавший в клубе
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин назвал экс главного тренера петербуржцев Мирчу Луческу главным шарлатаном, когда-либо работавшим в клубе. Форварда расстроило, что румынский специалист не дал ему игрового времени, как обещал.
«Могу сказать, что Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но всё это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2», — приводит слова Гасилина Sport24.
Гасилину 27 лет. Сейчас он играет за любительский клуб «Амкал», выступающий в Медиалиге. За «Зенит» нападающий сыграл лишь два матча.
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