Щербаченко: «Факел» понял, что перспектив с Пятибратовым не так много

Бывший главный тренер «Ротора» Фёдор Шербаченко высказался о назначении наставником воронежского «Факела» Вадима Евсеева.

«Сегодня не так много хороших тренеров для РПЛ. «Факел», видимо, понял, что перспектив с Пятибратовым не так много, что уровень Премьер-лиге, скажем так, превышает его возможности. У Евсеева был пункт в контракте о том, что он мог покинуть «Шинник» ради команды из РПЛ. Так же было у него, когда он уходил из «СКА-Хабаровска» в «Уфу». То есть его отпускают по-доброму, без всяких конфликтных ситуаций. Я думаю, для «Факела» приход Евсеева сегодня оптимальный вариант. Наверно, воронежский клуб боялся, что по окончании сезона у Евсеева будут другие предложения, поэтому рискнул и назначил его сейчас», – приводит слова Щербаченко «Евро-футбол.Ру»