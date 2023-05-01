Приход Евсеева в «Факел» — исторический. Был побит рекорд века

В РПЛ уже 17 тренерских отставок. А ведь сезон ещё не закончился.

Сезон-2022/2023 в РПЛ богат на тренерские отставки – если считать уход Марвина Комппера из «Локомотива», который формально не был главным, то за 25 туров было 17 увольнений. Это рекорд: в сезоне-2013/2014 за весь чемпионат случилось 16 отставок. Но кадровых перестановок может быть ещё больше, ведь в запасе есть несколько туров.

Сезон Количество увольнений 2001 8 2002 10 2003 9 2004 12 2005 12 2006 7 2007 8 2008 10 2009 11 2010 3 2011/2012 14 2012/2013 8 2013/2014 16 2014/2015 8 2015/2016 9 2016/2017 9 2017/2018 9 2018/2019 6 2019/2020 11 2020/2021 8 2021/2022 12 2022/2023 17

Главные любители перестановок в этом сезоне – «Химки» и «Торпедо»: каждый клуб трижды уволил тренера. Главный специалист по поиску работы в этом году – Андрей Талалаев: «Химки» стали для него третьей командой за сезон (также были «Ахмат» и «Торпедо»).

Увольнения-2022/2023. Рекорд установили уже после 9-го тура!

Игорь Шалимов («Урал»)

Первая отставка этого сезона в РПЛ произошла уже спустя четыре тура – «Урал» шёл на последней строчке, уступив ЦСКА, «Краснодару», «Спартаку» и «Оренбургу» (играя в меньшинстве).

Причина отставки: её коротко озвучил президент клуба Григорий Иванов: «Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина».

Сколько проработал: 363 дня.

Александр Бородюк («Торпедо»)

После 5-го тура тренера лишилось «Торпедо», которое шло на 15-м месте. С тех пор, впрочем, мало что изменилось.

Причина отставки: официально не озвучивалась, но очевидно, что дело в неудовлетворительных результатах. Бородюк сам рассказывал, что летом он ждал усилений под РПЛ, но их не произошло.

Сколько проработал: 513 дней.

Сергей Юран («Химки»)

Данное увольнение случилось после семи туров. «Химки» шли седьмыми с одним поражением, из-за чего отставка главного тренера выглядела куда страннее, чем в случае с Шалимовым.

Причина отставки: приведём слова Юрана. «У меня состоялся короткий разговор с руководством, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт. Знаете, я такой человек, который не задаёт вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины», – сказал тренер.

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Была версия, что Юрана уволили, потому что он не поставил в состав на матч с «Ростовом» сына инвестора – Илью Садыгова. Ходили также слухи, что на решение повлиял РФС – якобы за то, что Юран оказал давление на судью матча с «Крыльями» в прошлом сезоне. Говорили даже про то, что Юран предлагал «Ростову» сдать игру, но ни одна из этих версий официально не подтвердилась.

Сколько проработал: 168 дней.

Олег Василенко («Факел»)

После 8-го тура «Факел» попрощался с Олегом Василенко, проработавшим в клубе больше двух лет.

Олег Василенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причина отставки: четыре очка в восьми матчах – руководство рассчитывало на другой результат.

Сколько проработал: 722 дня.

Николай Писарев («Химки»)

Подмосковный клуб спустя три недели после увольнения Юрана снова провёл перестановку на тренерском посту – Николай Писарев не оправдал ожиданий руководства, которое явно ждало от него чудес.

Николай Писарев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Причина отставки: четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:12. «Рассчитывали несколько на другой исход, – комментировал отставку член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. – Понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника – в этом ничего страшного нет».

Сколько проработал: 22 дня.

Андрей Талалаев («Ахмат»)

9-й тур, новая отставка – прямо в перерыве матча с «Пари НН» руководство «Ахмата» объявило, что больше не нуждается в услугах Талалаева.

Причина отставки: непонятная. Вероятно, ожидали от Талалаева каких-то более впечатляющих результатов в первых турах, чем девятое место.

Сколько проработал: 776 дней.

Сезон Количество увольнений до 9-го тура 2001 5 2002 2 2003 2 2004 4 2005 4 2006 2 2007 1 2008 2 2009 2 2010 2 2011/2012 2 2012/2013 2 2013/2014 6 2014/2015 2 2015/2016 3 2016/2017 4 2017/2018 1 2018/2019 1 2019/2020 0 2020/2021 1 2021/2022 4 2022/2023 6

Йозеф Циннбауэр («Локомотив»)

Изначально он был лишь «ширмой» для Марвина Комппера, но после разгрома от «Зенита» (30 июля 2022 года, 0:5) Циннбауэр стал иметь больше влияния на тренировочный процесс. Постепенно власть перешла к нему, и он перестал быть тренером для галочки, а взял управление на себя. Правда, ненадолго – в начале октября убрали и его.

Причина отставки: пять разгромных поражений подряд и невнятный футбол.

Сколько проработал: 99 дней.

Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Николай Ковардаев («Торпедо»)

После увольнения Бородюка летом командой руководил тандем тренеров: главным формально был Николай Савичев, однако фактически все тренерские обязанности выполнял Ковардаев (у него просто не было лицензии Pro).

Причина отставки: «Торпедо» пришёл спасать Талалаев – Ковардаев же вернулся во вторую команду, в которой и работал до увольнения Бородюка.

Сколько проработал: 55 дней.

Михаил Галактионов («Пари НН»)

Победа над «Ахматом» в 17-м туре стала последней в истории Галактионова и «Пари НН» – на пресс-конференции после матча он со всеми попрощался.

Причина отставки: Галактионов ушёл сам – уехал на повышение в «Локомотив».

Михаил Галактионов тренер «Пари НН» «На определённом этапе шли согласования и консультации. Мы со своей стороны качественно и плодотворно делали свою работу в Нижнем Новгороде. Те задачи, которые ставили губернатор и руководство, мы выполняли. В том числе и с точки зрения омоложения команды. Мы сделали её более мобильной, скоростной, со своей стилистикой. Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от «Локомотива», решил, что надо пробовать, надо решать задачи, которые стоят перед клубом. Сегодня команда в непростой ситуации».

Сколько проработал: 148 дней.

Вадим Гаранин («Сочи»)

Клуб какое-то время отрицал, что Вадим Гаранин больше не возглавляет команду. Позднее сам тренер признался, что ему хотелось дать игрокам спокойно готовиться к матчам.

Причина отставки: ушёл сам – сказал, что после 0:7 от «Зенита» для него наступил сложный период.

Сколько проработал: 161 день.

Вадим Гаранин и Михаил Галактионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Сторожук («Краснодар»)

Слухи об увольнении Сторожука ходили два месяца, и повод тому был – пять поражений в восьми матчах. В итоге в конце декабря стало известно, что пост всё же займёт серб Владимир Ивич.

Причина отставки: в клубе были недовольны игрой и результатами – на зимнюю паузу клуб ушёл на восьмом месте.

Сколько проработал: 186 дней.

Александр Сторожук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Андрей Талалаев («Торпедо»)

Причина отставки: ушёл сам. «У тренера давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей стало решение отменить уже согласованные тренировочные сборы в Краснодаре, которые должны были пройти в паузу на матчи сборной», — сказал источник «Чемпионата».

Сколько проработал: 160 дней.

Спартак Гогниев («Химки»)

Один из самых одиозных тренеров РПЛ продержался на своём посту до начала апреля – после руководство «Химок» снова решило, что настала пора менять специалиста.

Причина отставки: клуб объявил, что соглашение расторгли по обоюдному согласию, но дело, очевидно, в результатах. Гогниев провалился: за 19 матчей химчане набрали всего шесть очков, вылетели из Кубка России и пропустили 54 мяча.

Сколько проработал: 214 дней.

Спартак Гогниев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Горлов («Пари НН»)

Тренер проработал всего четыре тура – после его место занял Юран.

Причина отставки: неудовлетворительные результаты. Горлов ни разу не победил в РПЛ (после 21-го тура «Пари НН» шёл 13-м) и вылетел из Кубка России.

Сколько проработал: 93 дня.

Артем Горлов Фото: РИА Новости

Курбан Бердыев («Сочи»)

Курбан Бердыев задержался в «Сочи» ненадолго, хотя приходил на 2,5 года. Пять матчей понадобилось руководству, чтобы принять решение о расставании с именитым специалистом.

Причина отставки: источники «Чемпионата» утверждали, что ключевая – в результатах и стиле игры, что ставил Бердыев. «Никому не нравится футбол, в который играет команда», – сказал один из наших собеседников.

Сколько проработал: 106 дней.

Дмитрий Пятибратов («Факел»)

Пару дней назад «Факел» впервые победил на выезде (обыграл «Динамо» во время празднования столетия!), но это не помогло – Пятибратов попрощался с командой. История получилась красивая: тренер начал с победы над москвичами дома, а закончил – победой на выезде в Москве.

Дмитрий Пятибратов экс-тренер «Факела» «От этого этапа у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!»

Причина отставки: клуб сообщил, что расстались по обоюдному согласию, но дело явно в результатах – «Факел» идёт 14-м, впереди стыки. Явно Вадим Евсеев пришёл под них.

Сколько проработал: 224 дня.