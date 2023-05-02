Маттеус: нелёгкое время для Мистера «Бавария». Мюллеру стоит изучить варианты ухода
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Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями о будущем в команде нападающего Томаса Мюллера. Легенда мюнхенцев считает, что форварду стоит изучить варианты ухода из клуба.
«Мусиала заменил Мюллера. Это нелегкое время для Мистера «Бавария». Никто в текущем составе не олицетворяет собой клуб так, как Мюллер, но Томас Тухель не видит для него позиции на поле. Я буду удивлён, если Мюллер снова станет игроком стартового состава в следующем сезоне. Вероятно, мы достигли того момента, когда Мюллер должен очень внимательно изучить возможность трансфера. Болельщикам это может не понравиться, потому что он является олицетворением «Баварии», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.
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