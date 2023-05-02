«Милан» может приобрести Дзаньоло, если выйдет в Лигу чемпионов

Руководство «Милана» по-прежнему заинтересовано в услугах полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, сообщает Calciomercato.

По информации источника, боссы «россонери» планируют вернуться к идее подписания игрока ближе к июню. К этому моменту станет известно, квалифицируется ли миланский клуб в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Исходя из этого, будет приниматься решение о целесообразности трансфера молодого итальянца в соответствии с финансовыми возможностями команды.

Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Сумма отступных, прописанная в контракте итальянца, – € 35 млн.

Во второй половине сезона на счету хавбека семь матчей за «Галатасарай», в которых он отметился тремя голами.

Ранее стало известно, что боссы «россонери» интересовались хавбеком прошлой зимой, ещё до его перехода из «Ромы» в «Галатасарай».

На данный момент «Милан» занимает пятое место в чемпионате Италии. Команда набрала 57 очков в 32 играх. Столько же очков в активе у «Интера» и «Ромы».