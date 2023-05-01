Агент Дзаньоло объяснил, почему он перешёл в «Галатасарай», а не в «Милан»

Агент Клаудио Вигорелли, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, рассказал, почему футболист принял решение перейти в турецкий клуб, а не в «Милан» или «Борнмут».
«Дзаньоло нужно было сменить обстановку. В последние годы он получил две серьёзные травмы. Но он всегда поднимался. Ему нужно было найти новый стимул и мотивацию в новой среде. В январе у него были другие варианты: «Милан» и «Борнмут». В Италии и Англии хотели его подписать, но предложение «Галатасарая» было принято сразу с большим энтузиазмом. В Турции очень высокая конкуренция, а клуб, за который он играет, борется за чемпионство. Он полон энтузиазма. Он знает, что играет за команду с большой историей, полной традиций. Он действительно хочет снова играть и доказывать всему миру свою состоятельность», — приводит слова Вигорелли Relevo.
- 1 мая 2023
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