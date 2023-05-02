Агент Гаргаев объяснил, почему «Фатих» хочет подписать Далера Кузяева

Футбольный агент Анзор Гаргаев объяснил, почему турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» хочет подписать Далера Кузяева.

«Кузяев — хороший футболист и один из ведущих игроков «Зенита», играл в сборной. Он может быть интересен многим клубам. Допускаю, что спортивный директор «Фатиха» проводит свою работу, отслеживает потенциальных новичков. Нет ничего удивительного, что он обратил внимание на Далера.

Спортивный директор говорил сам, что будет тяжело — у клуба нет таких финансовых возможностей, как у «Зенита». Но это притирочный рабочий момент, которыми спортивные директора занимаются.

Будут ли вообще переговоры? Насколько это интересно Далеру. Насколько я знаю, в клубе ещё с Кузяевым не связывались. В Турции есть известный агент, который отслеживает и Россию, и СНГ. Допускаю, что он отсматривает статус футболистов, кто будет свободным. Он говорил мне, что от него это предложение по Кузяеву идёт. Далер попал в список по наводке Джейхуна Хаджиева.

Он отслеживал, звонил мне, спрашивал мнение по игроку. Я от себя сказал, что это очень хороший, достойный футболист. Но не делаю попыток связываться с Далером. Но Хаджиев активно работает по Кузяеву. Я сказал своё мнение, что заполучить его будет тяжело. Приоритет у «Зенита», это их футболист», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.