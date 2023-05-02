Александр Глеб рассказал о дружбе с Тьерри Анри

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о дружбе с нападающим Тьерри Анри.
«В Лондоне я в основном тусовался с парнями помоложе, Анри же был в другой группе. Но, когда я перешёл в «Барселону», мы с Тьерри стали настоящими друзьями. Я даже жил в его доме несколько месяцев! Он узнал, что я живу в отеле, и просто сказал: «Эй, зачем тебе отель? Я сейчас живу один, так что приходи ко мне!» Иногда мы вместе смотрели матчи «Арсенала».
Когда он покинул клуб в 2007 году, все были в шоке. Он хотел нового вызова, новых трофеев, титула Лиги чемпионов. Не знаю, был ли он счастлив в «Барселоне», но он выиграл всё. Это факт.
Мы сейчас почти не общаемся, но это моя вина. Я теряю все номера, поэтому мы как бы потеряли друг друга», — приводит слова Глеба Planet Football.
«Барселона» разгромила «Бетис»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 2 мая 2023
-
14:59
-
14:46
-
14:28
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:42
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:25
-
12:22
-
12:22
-
12:19
-
11:59
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:07
-
10:50
-
10:47