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Канчельскис назвал клоунадой возможный чемпионский коридор для «Зенита» в РПЛ

Канчельскис назвал клоунадой возможный чемпионский коридор для «Зенита» в РПЛ
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу возможной организации чемпионского коридора для «Зенита» в матче со «Спартаком». По мнению Канчельскиса, в рамках Российской Премьер-Лиги эта идея похожа на клоунаду, при этом в Кубке страны красно-белые обязаны были бы встать в чемпионский коридор, и это выглядело бы правильно.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России — поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор — даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» — что такого? Ничего плохого», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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