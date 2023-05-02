Инфантино пригрозил не показать женский ЧМ в ряде стран, назвав предложения «пощёчиной»

Президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил не показать женский чемпионат мира в Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции, если эти страны не улучшат предложения по покупке прав на трансляции. Об этом сообщает BBC.

Инфантино сказал, что «разочаровывающие» предложения стали «пощёчиной» игрокам и всем женщинам мира. Он добавил, что моральным и юридическим обязательством ФИФА является не недооценивать это событие. Европейские вещатели предложили ФИФА от $ 1 млн до $ 10 млн, в то время как предложения за мужской чемпионат мира составляли от $ 100 млн до $ 200 млн.

Чемпионат мира, совместно проводимый Австралией и Новой Зеландией, стартует 20 июля. Действующим чемпионом является сборная США.