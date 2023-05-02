«Барселона» в большинстве обыграла «Осасуну» в матче Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» играла с «Осасуной». Матч проходил на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

«Барселона» играла в большинстве с 26-й минуты после того, как Хорхе Эррандо получил красную карточку за «фол последней надежды». «Барселона» создавала моменты у ворот соперника и на 85-й минуте наконец реализовала игровое преимущество. Счёт открыл Жорди Альба.

Альба приносит победу своей команде.

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Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1. На гол Давида Гарсии каталонцы ответили точными ударами Педри и Рафиньи.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» находится на первом месте, набрав 82 очка, а «Осасуна» располагается на девятой строчке с 44 очками.