«Барселона» в большинстве обыграла «Осасуну» в матче Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» играла с «Осасуной». Матч проходил на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
«Барселона» играла в большинстве с 26-й минуты после того, как Хорхе Эррандо получил красную карточку за «фол последней надежды». «Барселона» создавала моменты у ворот соперника и на 85-й минуте наконец реализовала игровое преимущество. Счёт открыл Жорди Альба.
Альба приносит победу своей команде.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1. На гол Давида Гарсии каталонцы ответили точными ударами Педри и Рафиньи.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» находится на первом месте, набрав 82 очка, а «Осасуна» располагается на девятой строчке с 44 очками.
- 2 мая 2023
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:42
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:35
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:25
-
19:06
-
19:06
-
19:02
-
19:02