Фрэнк Лэмпард раскрыл причины поражения «Челси» в дерби с «Арсеналом»
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал причины поражения от «Арсенала».
«Недостаточно хороший первый тайм – это подтверждает результат. Второй тайм был намного лучше. Но первый – недостаточно хорош.
В первом тайме против нас было приятно играть во всех аспектах. Во втором тайме мы играли гораздо больше как команда.
Но в первом тайме против нас было слишком легко играть. Результат воспринимается тяжело, потому что хочется выигрывать матчи», – приводит слова Лэмпарда BBC.
Напомним, вчера завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» оказался сильнее «Челси» со счётом 3:1.
«Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 39 очков по итогам 33 встреч.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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