Фрэнк Лэмпард раскрыл причины поражения «Челси» в дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал причины поражения от «Арсенала».

«Недостаточно хороший первый тайм – это подтверждает результат. Второй тайм был намного лучше. Но первый – недостаточно хорош.

В первом тайме против нас было приятно играть во всех аспектах. Во втором тайме мы играли гораздо больше как команда.

Но в первом тайме против нас было слишком легко играть. Результат воспринимается тяжело, потому что хочется выигрывать матчи», – приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, вчера завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» оказался сильнее «Челси» со счётом 3:1.

«Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 39 очков по итогам 33 встреч.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: