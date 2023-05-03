«Арсенал» уверенно переиграл «Челси» в дерби. Но снова потерял важного игрока

«Арсенал» не мог выиграть четыре тура подряд и потерял первое место. И вот Микель Артета решил перетряхнуть состав. Против «Челси» вышел Якуб Кивёр вместо Роба Холдинга и Леандро Троссард вместо Габриэла Мартинелли. А ещё Жоржиньо вместо Томаса Парти, но это больше похоже на вынужденную замену, которая вполне оправдала себя. У «Арсенала» мяч в центре поля ходил именно через итальянца. И «Челси» особо не сопротивлялся.

«Арсенал» с первых минут завладел инициативой и уже до перерыва трижды забил. Причём первые два гола Эдегор положил достаточно похожим образом (хоть и с разной дистанции). Тот случай, когда к Кепе особо нет претензий, но есть к защитникам. Они смотрели на мяч больше, чем на соперника, которого нужно опекать. В такой ситуации Мартину было удобно открываться. А третий гол получился по-своему забавным. Габриэл Жезус скатил под удар Граниту Джаке, но тот не смог нормально пробить, и бразилец отличился уже сам.

Был ещё интересный момент с попаданием мяча в руку Уэсли Фофана, который находился в штрафной. Показалось, весьма похоже на пенальти. Если бы главный арбитр его назначил, то VAR наверняка согласился бы и с этим решением. Вообще, при другом результате такой эпизод стал бы скандальным, но при победе «Арсенала» об этом уже не так много будут вспоминать.

Спорный момент с попаданием мяча в руку Фофана Фото: Кадр из трансляции

В перерыве Лэмпард выпустил Кая Хаверца вместо Пьер-Эмерика Обамеянга, который оказался незаметен на фоне своей бывшей команды – лишь девять касаний (из них четыре – ввод мяч в игру с центра поля). У других полевых игроков «Челси» было от 25 касаний за тайм. Понятно, что нападающие вообще реже встречаются с мячом, чем защитники и хавбеки, но тут соотношение получилось красноречивым.

Во втором тайме характер игры не поменялся. «Арсенал» продолжил резвиться в атаке, создавая момент за моментом. Как Джака не забил в этом матче при всех возможностях – загадка. Такое ощущение, что «Арсенал» решил отыгрался на «Челси» за все годы, что команда Абрамовича была успешнее. Но тут внезапно забили гости.

Матео Ковачич выдал длинную диагональ в штрафную, а Нони Мадуэке выскочил из-за спины Зинченко и забил свой дебютный гол в АПЛ. В этот момент вспомнилось, как в прошлом месяце «Арсенал» упускал победы, ведя в два мяча, но теперь такое не повторилось. Хозяева больше не пропустили, но есть и плохая новость. В команде Артеты травмировался очередной центральный защитник. Раньше выбыл Вильям Салиба, а теперь – Габриэл Магальянс. Он уже на 55-й минуте хромал и держался за заднюю поверхность бедра, но лишь на 85-й минуте попросил замену.

Габриэл Магальянс Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, «Челси» остался на 12-м месте. Ну а «Арсенал» вернулся на первую строчку в таблице, опережая «Сити» на два очка. Правда, у команды Гвардиолы два матча в запасе (с «Вест Хэмом» и «Брайтоном»).

Кстати, «Арсенал» прошёл этот сезон АПЛ без поражений в лондонских дерби – это случилось впервые с сезона-2004/2005.