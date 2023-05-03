Правительство РФ упростило получение Fan ID для нескольких категорий граждан

Правительство РФ упростило процедуру получения Fan ID для нескольких категорий граждан. Так, получить паспорт болельщика в упрощённом формате смогут дети младше 14 лет, инвалиды и пенсионеры.

«Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо — если данные о них представлены в подтверждённой учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской Премьер-Лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди", — сообщается на официальном сайте правительства РФ.