Филимонов — о ретроматче «Победа»: собрался практически полный стадион

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о ретроматче, организованном в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Честно говоря, одна из самых лёгких таких игр, не было ни одного удара в створ ворот. Один раз на выходе сыграл, пару раз на перехвате. Достаточно легко. Только голос чуть подсел. Всё достаточно спокойно.
Ностальгия от большого числа зрителей? Да. Во-вторых, мастерство наше и соперника. Организация матча — всё приурочено к памятному матчу 80-летней давности. Всё в совокупности привело к тому, что собрался практически полный стадион.
«Спартак», 90-х годов, самая любимая команда в российской истории для болельщиков? Мы выигрывали, приносили людям радость. Любовь сохранилась до сих пор. Был удивлён, когда некоторое время назад подошли люди возраста около 40 лет и поблагодарили — за их счастливое детство. Блин… Эта любовь проносится через годы, люди благодарят, это приятно», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».
Ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), проходивший в Волгограде, завершился победой спартаковцев со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Роман Павлюченко и Александр Самедов. Голкипер Александр Филимонов отыграл весь матч в составе «Спартака».
В составе хозяев играли легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора», а гостей представляли ветераны «Спартака».
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