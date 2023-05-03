Алдонин — о ретроматче «Победа»: праздник удался независимо от счёта

Экс-полузащитник ЦСКА и «Ротора» Евгений Алдонин поделился впечатлениями от ретроматча, организованного в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Приятно, когда поддерживает весь стадион. Казалось, мы играли здесь 20 с лишним лет назад, но нас помнят. Конечно, не хотелось проигрывать. Сделали всё возможное, но, к сожалению, мы были в разной возрастной категории. «Спартак» был посвежее. У них имелся опыт подобных матчей с «Зенитом». Тот темп, который они взвинчивали, давал им преимущество.

Волгоградские болельщики заслуживают большого футбола. Те эмоции, которые они нам подарили, лишнее тому подтверждение. Спортивная составляющая здесь не главное. Праздник удался независимо от счёта», — сказал Алдонин в эфире спортивного радио «Движение».

Ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), проходивший в Волгограде, завершился победой спартаковцев со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Организатором ретроматча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо». В составе хозяев играли легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора», а гостей представляли ветераны «Спартака».