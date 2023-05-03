Аршавин: «Зенит» во всём сильнее «Спартака». Только Промес соответствует уровню питерцев

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил «Зенит» и «Спартак». По мнению экс-спортсмена, сейчас сине-бело-голубые сильнее красно-белых во всём. При этом Аршавин выделил нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который по уровню своей игры мог бы соответствовать «Зениту».
«Действительно ли «Спартак» — конкурент «Зениту»? На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всём, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически всё ясно.
Сейчас ближайший преследователь «Зенита» — «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.
Есть ли в «Спартаке» позиция, которая сильнее, чем в «Зените»? Сильнее я бы не сказал, но по уровню считаю, что Квинси Промес соответствует «Зениту». Тот же Александр Соболев мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с Иваном Сергеевым, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 3 мая 2023
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