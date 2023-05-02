«Зенит» и так будет чемпионом, помогать со «Спартаком» не надо». Разбор судейства тура РПЛ

Прошедший 25-й тур РПЛ по судейским скандалам до 24-го не дотянул. Всё-таки в этот раз в отставку из-за работы арбитров никто не уходил. Но яркие конфликты всё равно были, а главный, конечно, связан с удалением Валерия Карпина после матча со «Спартаком». Вместе с арбитром Игорем Федотовым мы разобрали работу судей в каждом матче тура. Ему и слово.
«Динамо» — «Факел» — 0:2
Любимов в этом матче, как обычно, фестивалил. На 21-й минуте следовало показывать красную карточку защитнику «Динамо» Майсторовичу за фол на Апаеве. На 52-й минуте Любимов показал, что вообще не управляет игроками: после гола «Динамо», который судья сначала засчитал, футболисты «Факела» устроили ему мобинг – окружили со всех сторон и начали качать. Надо было показывать карточки, но Любимов растерялся. При этом он пошёл к боковому, разговаривал с ним, хотя тот в такой видеомомент бы не полез. Думаю, вопреки протоколу, ему подсказал VAR. Поэтому гол он и отменил. По факту решение правильное, игроку гостей подбивали ногу, но помощник этого увидеть не мог.
Артём Любимов
Фото: РИА Новости
На 58-й минуте он сам не назначил пенальти, хотя был в идеальной позиции. Помог VAR. А на 83-й стоило показать карточку Шунину – за неуважение к партнёру. Кстати, если бы Скопинцева он ткнул, когда мяч был в игре, то в ворота «Динамо» следовало назначить пенальти.
Любимову надо помочь перестать мучиться. Это арбитр без личных качеств, он не управляет игрой, не берёт ответственность, пропускает эпизоды. В РПЛ таких арбитров быть не должно.
Оценка 7,2.
«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:5
Мне не понравился пенальти, который был назначен в ворота хозяев на 15-й минуте. Но я понимаю, почему Иванов его назначил. Кузяев в падании пытался достать мяч, Бейл тоже к нему тянулся. Между игроками было короткое расстояние, наступ был, но как по мне – очень лёгкий и игровой, а нужен был медвежий. Но Иванов в этой ситуации заложник, такие пенальти уже назначались, и пойти против он не мог. Хотя мне кажется, надо делить игровые ситуации и безрассудные действия.
Что касается гола «Зенита» на 30-й минуте, то Малком никому обзор не перекрывал, всё там было нормально. Спорный момент на 37-й минуте тоже разрешён правильно – сначала Чистяков играл в мяч. А по моменту с удалением Бейла он может винить только сам себя.
Оценка 7,8 (8,2)
«Ахмат» — ЦСКА — 1:3
Единственный вопрос к Амелину – не показал жёлтую карточку игроку ЦСКА Зделару за грубую игру. В остальном – хорошая работа.
Оценка 8,3
«Краснодар» — «Урал» — 1:1
Карасёв в добавленное время не показал жёлтую карточку игроку гостей. В остальном отработал спокойно, на своём уровне.
Оценка 8.3
Сергей Карасёв
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Спартак» — «Ростов» — 1:1
Давайте пойдём по порядку. На 27-й минуте Левников ошибочно наказал Литвинова жёлтой карточкой. Он лишь легонько погладил Комличенко, а тот стал рисовать и свалился. Николай в этом эпизоде искал пенальти, тут всё понятно, но дело было за штрафной. Проблема в том, что карточка для Литвинова, которой быть не должно, четвёртая – теперь он пропустит матч с «Зенитом».
Далее – 40-я минута. Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку за безрассудное действие – въехал плечом в лицо Ланговичу. Это не удаление, руку он не выставлял, но это точно карточка. Левников пропустил эпизод: убежал далеко, а когда обернулся – игрок «Ростова» уже был на газоне.
Проблемы Левникова начались уже в добавленное время. Не надо было мудрить, а просто свистеть, если видишь фол. Сначала он пропустил фол на игроке «Ростова». Если ты посчитал это нормальным единоборством, то почему в первом тайме дал карточку Литвинову? Потом Зиньковский хватал соперника руками и проталкивал в спину – Левников продолжил. А дальше – снова фол против игрока «Спартака». Скорее всего, игроку хозяев попали по пятке, просто повторы плохие и нам нормально это не показали. Получилось, что где-то он фол пропустил, а где-то нет. Неодинаково. А после штрафного «Спартак» заработал угловые и забил. Теперь судье предъявляют и за добавленное время, якобы переиграли, но тут всё верно – только судья знает, когда закончилось время, и может увеличить его в случае остановок игры, замен или выхода врачей.
Кирилл Левников
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Самое идиотское в этой истории, что Левников контролировал игру и шёл на нормальную оценку. А теперь всё закончилось скандалом: ему припоминают, что он из Питера и, дескать, убрал Литвинова перед «чемпионским» матчем «Зенита». Но «Зенит» и так станет чемпионом, помогать со «Спартаком» ему не надо. Получается, «Спартак» недоволен, «Ростов» недоволен, а лучше всего от этого матча – ЦСКА. Я другого понять не могу, зачем Левникову было давать карт-бланш на этот матч? Почему не назначить Кукуяна или Карасёва? Сами себе навредили и испортили репутацию.
Оценка 7,7
«Сочи» — «Торпедо» — 3:1
Чистяков молодец. Вытаскивал сложные моменты, не боялся принимать решения, в целом управлял игрой. Был сложный динамичный момент с попаданием мяча в руку – он и его разглядел. У меня бы этот судья работал часто, я бы его оберегал, потому что он старается, работает с умом.
Оценка 8,5
«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0
Мне не понравился отменённый гол гостей, так как помощник линию пробежал. VAR в такое не полезет, но для меня это гол. Ещё один странный момент был на 55-й минуте: Шадыханов зачем-то позвал смотреть момент с попаданием мяча в руку, которая находилась в естественном положении, на момент красной карточкой. Даже если бы была рука, то срыва перспективной атаки там не было. Турбин выкрутился, удалить не стал, а ограничился жёлтой, но там вообще всё было чисто.
Оценка 8.3.
«Локомотив» — «Химки» — 5:1
Безбородов – профессор. Пока Любимов, видимо, сидел в бане, Владислав и Сергей Карасёв работали. На 24-й минуте Безбородов разобрался и не стал назначать пенальти в ворота «Химок» за то, что мяч попал в руку защитника от своего же партнёра. Тут не за что давать преимущество другой команде. На 25-й минуте сам назначил пенальти за фол на Глушенкове, для Владислава – простой момент.
Оценка 8,4.
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