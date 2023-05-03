Аленичев: есть опасения, что «Спартак» может не попасть в тройку. Игра нестабильна

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какого результата ожидает от красно-белых в концовке сезона Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет стать вторым. Хотя у «Спартака» очень тяжёлый график — есть матчи с «Зенитом» и ЦСКА. С учётом того что «Спартак» играет крайне нестабильно весной. Поэтому есть опасения, что «Спартак» может и в тройку не попасть. Но надеюсь, что тренерский штаб понимает эту ситуацию. Болельщики этого не простят. И наоборот — будут очень довольны, если «Спартак» попадёт в тройку. «Спартак» должен на хорошей ноте закончить этот чемпионат», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, за пять туров до финиша чемпионата России красно-белые занимают третье место в таблице, опережая идущий четвёртым ЦСКА на одно очко.