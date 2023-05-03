«Спартак» нашёл усиление в Аргентине. Выбирают из двух «десяток»

В последние дни появилась информация о двух потенциальных новичках «Спартака» в летнее трансферное окно – это Матиас Рохас и Хоакин Перейра. Оба полузащитники, оба выступают в чемпионате Аргентины. Возможный переход Перейры в московский клуб подтвердил уже и агент футболиста. Имена этих игроков ни о чём не говорят российским болельщикам. Давайте знакомиться.

Матиас Рохас: трансфер, который порадует Дуарте

Рохасу – 27 лет, он парагваец. Так что у Алексиса Дуарте может появиться новый друг-соотечественник в Москве. Матиас способен сыграть как атакующего центрального полузащитника, так и вингера на любом из флангов. Это левша, а значит, с точки зрения смещения в центр под удар или проникающую передачу ему удобнее действовать справа.

Парагваец окончательно переехал в Аргентину летом 2019 года: «Расинг» выкупил его у «Серро Портеньо» за сумму, равную € 2,2 млн. До этого Рохаса брали в аренду другие аргентинские клубы – «Ланус» (на полгода) и «Дефенса и Хустисия» (на год). С 2019-го полузащитник выступает и за сборную Парагвая. Правда, пока так и не стал твёрдым игроком основы национальной команды – провёл за неё всего 14 матчей. Впрочем, в последних товарищеских встречах парагвайцев в ноябре 2022-го и марте 2023-го Матиас поучаствовал. Более того, в игре с чилийцами полтора месяца назад отметился своими первыми результативными действиями: забил гол и отдал голевую передачу.

Матиас Рохас Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Рохас техничен, силён в комбинационном футболе, он хорошо играет в пас и доставляет мяч в чужую штрафную. У него приличные подачи со стандартов, дальние удары. В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник забил шесть мячей и сделал один голевой пас в 12 матчах. Матиас – лучший в «Расинге» по количеству созданных голевых моментов (15), ударов по воротам (38), попаданий в створ (24), попыткам обыгрыша (66) и удачным обводкам (35). В то же время этот полузащитник допустил больше всех потерь мяча (113), в том числе на своей половине поля (22), и выигрывает всего 41% единоборств.

По информации Transfermarkt, контракт Рохаса с «Расингом» завершается летом 2023-го. Если у «Спартака» есть возможность подписать Матиаса свободным агентом, то это, очевидно, повысит шансы на переезд парагвайца в Москву. Главный тренер «Расинга», экс-полузащитник «Реала» Фернандо Гаго говорил в апреле о форме Рохаса: «Сейчас у него прекрасное время. Я очень уверен в Матиасе, в том, что он может дать. И ведь он способен на большее!»

Хоакин Перейра: уже имеет не очень успешный опыт в Европе

Перейра помоложе, ему 24 года, и он аргентинец. Хоакин тоже левша, а играет, как правило, либо в центре поля, либо слева. До первой сборной Аргентины пока не дотягивает, но был кандидатом в молодёжку и даже сыграл два матча в 2017-м на чемпионате Южной Америки U20. Его партнёрами по команде на том турнире были Лаутаро Мартинес, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Хуан Фойт и… нынешний форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья! В общем, талант у парня есть, но реализация потенциала потребовала времени.

Атакующий полузащитник выступает за «Атлетико Тукуман» с лета 2021-го. Сначала его арендовали у «Росарио Сентраль» за сумму, равную € 50 тыс., а в январе 2023-го окончательно выкупили. Это обошлось клубу ещё приблизительно в € 938 тыс. Кстати, у Перейры есть небольшой европейский опыт. Сезон-2020/2021 он провёл в Португалии – на тот момент 21-летнего аргентинца арендовал «Фамаликан». Однако чего-то особенного в Португалии Хоакин по молодости не показал. В чемпионате и Кубке Португалии 12 раз вышел в основе и пять на замену, сделал один голевой пас. После чего вернулся на родину. «Порту» с «Бенфикой» или хотя бы «Спортинг» с «Брагой» на него глаз не положили.

Хоакин Перейра Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

К сильным сторонам Перейры относят игру в пас, дальние удары и работу в прессинге. В нынешнем чемпионате Аргентины у полузащитника один гол и три результативные передачи за 13 матчей. Он лучший в «Атлетико Тукуман» по количеству передач (652), созданных голевых моментов (16), ключевых передач (15), ударов по воротам (29), попыток обыгрыша (80) и удачным обводкам (59). Хоакин также делит первое место в команде по статистике отборов мяча (34). В единоборствах эффективнее – выигрывает 54%. При этом и у него немало потерь мяча – 112, а на своей половине поля – 16. Ещё Перейра чаще всех фолил в «Атлетико Тукуман» (23) и зарабатывал на себе фолы (29).

Тренирует «Атлетико Тукуман» бывший полузащитник «Сатурна» Лукас Пусинери. Он может кое-что рассказать Перейре о России, хотя с момента его отъезда из Раменского прошло почти 20 лет. Изменилась наша страна, сильно поменялся «Спартак» как клуб. В любом случае Пусинери понимает – он почти наверняка потеряет Перейру в летнее трансферное окно. По слухам, лидера «Атлетико Тукуман» хочет приобрести также аргентинский гранд «Бока Хуниорс». Тренер, конечно же, готов к уходу звезды. «Сегодня Перейра – это флаг нашей команды», – говорил недавно Пусинери про полузащитника.

Интересно, что оба потенциальных новичка «Спартака» выступают за свои команды под десятым номером. Это доказывает, что в «Расинге» и «Атлетико Тукуман» их воспринимают как главных креативщиков. Очевидно, и Гильермо Абаскалю нужен полузащитник, который улучшит движение мяча в «Спартаке».