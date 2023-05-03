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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов нанесёт символический удар в матче «Ростов» — «Факел»

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов нанесёт символический удар в матче «Ростов» — «Факел»
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Известный российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшов сообщил, что нанесёт первый символический удар в футбольном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Факелом».

«Привет, друзья, я Дмитрий Кудряшов, российский профессиональный боксёр. В эту субботу на матче «Ростов» – «Факел» нанесу первый символический удар по мячу. Увидимся на арене», – сказал боксёр.

посмотреть видео можно в телеграм-канале ФК «Ростов»

Напомним, матч «Ростов» – «Факел» состоится в субботу, 6 мая, начало – в 19:00 мск.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Факел» находится на 14-м месте. Воронежцы набрали 21 очко.

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