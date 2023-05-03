Видео: эмоции игроков «Краснодара» после решающего спасения Сафонова в игре с «Акроном»
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Сегодня, 3 мая, футбольный клуб «Краснодар» на своём поле смог обыграть тольяттинский «Акрон» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). В официальном телеграм-канале Кубка России появилось видео с первыми эмоциями краснодарских футболистов после решающего спасения голкипера Матвея Сафонова в серии 11-метровых ударов.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»
«Краснодар» выиграл третью серию пенальти в текущем розыгрыше Кубка России подряд. До «Акрона» краснодарцы смогли обыграть «Ростов» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов (1:1, 5:3 пен.), самарские «Крылья Советов» в игре второго этапа той же стадии (2:2, 3:0 пен.).
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