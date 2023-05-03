«Сказка не закончилась». Тренер «Акрона» Калешин — после поражения от «Краснодара» в Кубке

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал поражение в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:0, 2:4 пен.), отметив, что сказка тольяттинской команды не закончилась, а их путь лишь прервался.
«Не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Прервался путь, кто‑то выиграл, кто‑то проиграл. Поздравляем «Краснодар» с проходом дальше. Мы вернёмся в следующем году и постараемся хорошо играть. Завтра взойдёт солнце, мы будем тренироваться, и всё наладится опять.
Это нелегко, но в футболе не бывает лёгких матчей. Мы команда рангом ниже, но по совокупности мы не проиграли пять матчей командам РПЛ, не пустым командам, а одним из лучших. Это работа футболистов и всего клуба. Сегодня дрогнули, а соперник не дрогнул», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».
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