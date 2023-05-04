Лэмпард проиграл десять матчей подряд. Это антирекорд АПЛ за последние 18 лет

Во вторник, 2 мая, «Челси» уступил «Арсеналу» в матче 34-го тура чемпионата Англии (1:3). Таким образом, команды под руководством Фрэнка Лэмпарда проигрывают на протяжении десяти матчей.
Текущий сезон английский тренер начал в качестве наставника «Эвертона», однако покинул клуб в начале 2023 года после серии из четырёх поражений. С учётом этого отрезка команды под руководством Лэмпарда проигрывают уже на протяжении десяти матчей.
44-летний специалист стал первым тренером с 2005 года, проигравшим десять матчей подряд в рамках одного сезона АПЛ. Аналогичный результат продемонстрировал ирландец Мик Маккарти, возглавлявший на тот момент «Сандерленд».
Лэмпард также стал первым английским тренером со времён Артура Кокса (наставник «Дерби Каунти» в феврале 1988 года), который проиграл десять матчей подряд, возглавляя команду высшего дивизиона.
«Челси» после поражения от «Арсенала» опустился на 12-ю строчку в таблице чемпионата Англии. Команда набрала 39 очков после 34 туров. От зоны вылета лондонцев отделяет девять очков.
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