Холдинг «Манчестер Сити» купил бразильский клуб «Баия»

Группа компаний City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», выкупила 90% акций бразильского клуба «Баия».
Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте бразильского клуба, эмиратский спортивный холдинг City Football Group завершил приобретение 90% акций «Баии». Весь процесс продажи занял три года.
Теперь холдингу принадлежат двенадцать клубов по всему миру. Это «Манчестер Сити» (Англия), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Палермо» (Италия), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Труа» (Франция), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Баия» (Бразилия). Помимо этого, партнёром City Football Group является футбольный клуб «Боливар» (Боливия).
В сезоне-2022 «Баия», основанная в 1931 году, заняла третье место во втором бразильском дивизионе и вышла в высшую лигу Бразилии.
- 4 мая 2023
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