Аршавин: «Акрон» — молодцы, бились, но «Краснодар» заслужил пройти дальше

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» над «Акроном» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.).
«Я думал, что «Краснодар» разберётся с «Акроном» ещё в основное время. Но они молодцы — выстояли, бились. Это хорошая сказка для Кубка России. Это хорошо для болельщиков, но я думаю, что «Краснодар» более достоин пройти дальше.
Сафонов тащит уже вторую серию пенальти, оправдывает то, что он один из лучших вратарей России.
ЦСКА — фаворит? Если дальше пройдёт «Краснодар», то будет равный матч. Если «Урал», то ЦСКА будет фаворитом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Краснодар» и «Урал» встретятся в матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России, а победитель сыграет с ЦСКА в Суперфинале.
- 4 мая 2023
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