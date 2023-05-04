Ривалдо: Криштиану Роналду ещё может принести пользу «Реалу»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо считает, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ещё может помочь мадридскому «Реалу» выигрывать новые трофеи.

«Ходят слухи, указывающие на то, что Криштиану Роналду несчастлив в Саудовской Аравии и, возможно, уже подумывает об уходе этим летом. Я понимаю, что иногда игроки приезжают туда, чтобы подписать контракты на большие деньги, но жизнь там более закрытая, и футбол не всегда так прост, как хотелось бы на то надеяться.

Возможно, он переживает фазу разочарования и даже размышляет, компенсируют ли деньги, которые он получает, не очень счастливую жизнь, которую он, кажется, ведёт в данный момент.

Это случается со всеми игроками — и Месси тоже может обнаружить это, если переедет в Саудовскую Аравию, — поэтому для футбола было бы неплохо увидеть, как Роналду возвращается в мадридский «Реал», чтобы, возможно, завершить там свою карьеру.

Конечно, болельщики должны понимать, что не смогут требовать от него того же, что и тогда, когда ему было 25-26 лет. Но он всё ещё может помочь клубу выиграть новые трофеи, прежде чем завершит карьеру», — цитирует Ривалдо Betfair.