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Капелло: думаю, за Головиным следят скауты многих европейских клубов

Капелло: думаю, за Головиным следят скауты многих европейских клубов
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о том, готов ли полузащитник «Монако» Александр Головин к переходу в топ-клуб.

«Готов ли Головин к переходу в топ-клуб? Вполне. Думаю, скауты многих европейских клубов следят за ним», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Головина 41 матч в составе монегасков во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами.

Контракт игрока с французской командой действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 25 млн.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Футболист пока не выигрывал трофеев в составе французского клуба.

Ранее агент полузащитника сообщал, что в данный момент игрокам с российским паспортом тяжело вести переговоры с европейскими клубами.

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