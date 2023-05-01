Агент — о возможном трансфере Головина: добавилась проблема отношения к игрокам из России

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном трансфере своего клиента в другой клуб.

«Мне очень тяжело сказать, где потолок Головина, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему ещё есть в чём добавлять. У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать. Хотя в «Монако» к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ― бред, живём сегодняшним днём. Мы счастливы играть в «Монако», хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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