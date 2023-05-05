Политано: завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать титул

Нападающий «Наполи» Маттео Политано поделился впечатлениями от завоевания титула чемпионов Италии сезона-2022/2023.
«С первого дня мы знали, что потеряли многих наших лучших игроков, но перед началом сезона к нам пришли новые игроки. Мы группа сильных футболистов, в которой никто не чувствует превосходства и все едины. Завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать скудетто», — приводит слова Политано журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Неаполитанцы досрочно оформили титул благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя («Лацио») на 16 очков за пять туров до конца сезона.
Этот чемпионский титул стал третьим в истории неаполитанского клуба и первым с сезона-1989/1990, когда лидером команды был легендарный аргентинец Диего Марадона.
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