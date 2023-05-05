Иржи Ярошик: Березуцкие меня уважали, я с первого раза прочитал их фамилию на футболке

Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о бывших партнёрах по армейской команде — братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче. Ярошик рассказал, что Алексей и Василий Березуцкие уважали его и не подшучивали над ним. Напомним, Иржи выступал за ЦСКА с января 2003 года по январь 2005 года, и успел провести за это время 75 матчей.

«Научился ли я за два года в ЦКСА различать братьев Березуцких? Я быстро научился их различать. Когда ты их видишь каждый день, то понимаешь, что Вася и Лёха абсолютно разные по характеру. Вася всегда много смеялся, постоянно болтал. Лёха же всегда такой спокойный, тихий.

Прикалывались ли они надо мной? Мне было 25 лет, меня уважали, а они тогда только начинали футбольную карьеру. Помню я с первого раза прочитал их фамилию на футболке. Они такие: «Ничего себе, ты молодец». Мы сразу подружились.

Переход Игнашевича? Меня тогда удивило, что он в статусе одного из лидеров «Локомотива» перешёл в ЦСКА. Но этот переход помог ему стать лучшим центральным защитником России и построить классную связку с Березуцкими и Акинфеевым на следующие 15 лет", — приводит слова Ярошика Metaratings.