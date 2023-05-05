Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было обидно». Ярошик рассказал об особенном отношении Газзаева к некоторым игрокам ЦСКА

«Было обидно». Ярошик рассказал об особенном отношении Газзаева к некоторым игрокам ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Иржи Ярошик рассказал об особенном отношении экс-нсатавника армейцев Валерия Газзаева к некоторым футболистам. По словам Ярошика, группа игроков из команды периодически гуляла вместе, некоторые даже могли развлекаться всю ночь. А Газзаев ругал за это всех, кроме Вагнера Лава и Даниэла Карвальо, которые гуляли даже больше остальных.

«У Вагнера, Карвальо и Феррейры была своя компания. У нас с Рахимичем и Оличем своя. И мы, и латиноамериканские ребята могли погулять после игры. Мы – немного, бразильцы так вообще развлекались до самого утра, но на следующий день приходил злой Валерий Газзаев и нам доставалось: «Чех, босниец, вы где гуляли?» А Вагнеру и Карвальо никто ничего не говорил. Было немного обидно», — приводит слова Иржи Ярошика Metaratings.

Напомним, Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год.

Материалы по теме
Карвальо: Газзаев — наш знаменитый усач. Думаю, в ЦСКА уже никогда не будет такого тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023