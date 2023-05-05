«Было обидно». Ярошик рассказал об особенном отношении Газзаева к некоторым игрокам ЦСКА

Бывший футболист ПФК ЦСКА Иржи Ярошик рассказал об особенном отношении экс-нсатавника армейцев Валерия Газзаева к некоторым футболистам. По словам Ярошика, группа игроков из команды периодически гуляла вместе, некоторые даже могли развлекаться всю ночь. А Газзаев ругал за это всех, кроме Вагнера Лава и Даниэла Карвальо, которые гуляли даже больше остальных.
«У Вагнера, Карвальо и Феррейры была своя компания. У нас с Рахимичем и Оличем своя. И мы, и латиноамериканские ребята могли погулять после игры. Мы – немного, бразильцы так вообще развлекались до самого утра, но на следующий день приходил злой Валерий Газзаев и нам доставалось: «Чех, босниец, вы где гуляли?» А Вагнеру и Карвальо никто ничего не говорил. Было немного обидно», — приводит слова Иржи Ярошика Metaratings.
Напомним, Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год.
- 5 мая 2023
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:22
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
10:24
-
10:16
-
10:15
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:51
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:07
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41