Президент «Торпедо» — о Геркусе: писать 8 месяцев стратегию на 500 страниц… Мало смысла

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин категорично высказался о предыдущем руководстве автозаводцев, заявив, что вес проделанной им работы был слишком преувеличен. Предыдущим президентом клуба был Илья Геркус.

«Прежние руководители клуба говорили о стратегии, делали дорогостоящие исследования. Сейчас наша стратегия простая — делать работу качественно и на высоком уровне без лишних затрат на теоретические материалы, ценность которых сложно оценить в ближайшей перспективе. Только так можно выстроить нормальные отношения — в том числе и с болельщиками, которые устали от чехарды и вранья.

А писать восемь месяцев стратегию на пятьсот страниц о том, что нужно заниматься привлечением болельщиков… Вес такой работы слишком преувеличен. И так понятно, чем нужно заниматься. Выстраивать бренд, чтобы о нём знали миллионы людей по стране, надо. Мы это всё понимаем и делаем. Просто нужно находить здоровый баланс», — приводит слова Савина Sport24.