Впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в ЛЧ, ни в ЛЕ

«Челси» потерял теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это случилось впервые с сезона-2016/2017.

«Брайтон» дома победил «Манчестер Юнайтед» в перенесённой игре 28-го тура английской Премьер-лиги (1:0). После этого отставание синих от шестой строчки турнирной таблицы, которая может дать право сыграть в Лиге Европы в зависимости от исхода Кубка Англии и того, какое место в АПЛ займёт «МЮ», стало 16 очков. До конца чемпионата у «аристократов» осталось пять матчей. Это значит, что максимальное количество очков, которое может набрать «Челси» — 15.

При определённых раскладах «Челси» сохраняет шансы попасть в Лигу конференций, заняв седьмое место в АПЛ.

Напомним, после 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков.