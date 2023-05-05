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«Эден Азар!» Сесар Аспиликуэта назвал самого неудобного соперника в Лиге 1

«Эден Азар!» Сесар Аспиликуэта назвал самого неудобного соперника в Лиге 1
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Защитник сборной Испании и «Челси» Сесар Аспиликуэта в интервью французскому телевидению ответил на вопрос о том, кому в чемпионате Франции было сложнее всего противостоять.

«Самый сильный соперник? Эден Азар! Я играл против него, когда он был в «Лилле», и его было трудно остановить! Я бы хотел, чтобы моим лучшим воспоминанием о Франции стал титул чемпиона, но, к сожалению, это невозможно, так как моим лучшим результатом в «Марселе» было второе место», – сказал Аспиликуэта в интервью beIN Sports.

Испанский защитник играл за марсельский «Олимпик» в течение двух сезонов (2010–2012), выиграв два Кубка лиги и завоевав серебряные медали чемпионата в 2011 году, когда чемпионский титул сумел взять «Лилль».

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