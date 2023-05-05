Лэмпард: я не страдаю. Был частью «Челси», когда команда была успешна

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал последние результаты команды на пресс-конференции перед игрой с «Борнмутом» в 35-м туре АПЛ.

«Последние наши четыре матча в Премьер-лиге не были хороши. Такова ситуация. Позиция в турнирной таблице — наша нынешняя реальность, количество набранных очков — наша реальность, количество забитых голов — реальность этого сезона.

Я не страдаю. Я был частью этого клуба, когда он был успешен. В каждом виде спорта можно столкнуться с неприятными моментами. В течение последних 20 лет мы в «Челси» были довольно удачливыми. Когда внимание сосредоточено на тебе, нужно принять это, будь ты игрок или тренер», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.

После 34 туров чемпионата Англии «Челси» идёт на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла в четырёх последних матчах АПЛ.