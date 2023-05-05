«Ференцварош» Черчесова второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии

Будапештский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу.
В открывающем 30-й тур матче ближайший преследователь «Ференцвароша», «Кечкемет», уступил со счётом 0:1 «Гонведу», в результате чего лишился возможности догнать по очкам команду Черчесова, которая, таким образом, стала чемпионом страны. Всего в венгерской лиге будет сыграно 33 тура.
Свой первый матч в статусе чемпиона «фроди» проведут завтра, 6 мая, принимая на домашнем поле в Будапеште клуб «Кишварда». Встреча начнётся в 20:45 мск.
В нынешнем сезоне «Ференцварош» принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде уступил азербайджанскому «Карабаху». В Лиге Европы клубу удалось добраться до 1/8 финала, где «фроди» проиграли будущему полуфиналисту турнира, леверкузенскому «Байеру».
- 5 мая 2023
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