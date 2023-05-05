Матвей Сафонов: с «Уралом» сыграем дома, это наше преимущество

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче с «Уралом» за право выйти в Суперфинал Кубка России.

«Так получилось, что последние три матча, которые как раз-таки заканчивались сериями пенальти, мы играли дома. Все три матча выиграли и прошли дальше. Надеюсь, эта тенденция продолжится. Нужно как-то сохранять нервы наших болельщиков и руководства, поэтому приложим все усилия, чтобы не доводить до 11-метровой серии, а победить в основное время. Но посмотрим по ситуации, как будет развиваться игра.

То, что с «Уралом» сыграем дома — это плюс, это наше преимущество. Но не думаю, что на такой стадии турнира этот фактор будет определяющим. Обе команды понимают, какой путь они прошли, как немного осталось до трофея. Уверен, это будет классный матч как для обеих команд, так и для зрителей», – приводит слова Сафонова пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, в матче первого этапа финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Краснодар» переиграл «Акрон» в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0. «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов и сыграет с «Уралом» за право выхода в Суперфинал турнира, где победителя этого матча уже ждёт ЦСКА.