Сафонов: пытался воздействовать на игроков «Акрона», поднять им пульс во время пенальти

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что пытался деморализовать некоторых игроков «Акрона» во время серии пенальти в матче Кубка России (0:0, 4:2 пен.).

«Что говорил игрокам «Акрона» перед их ударами? Всё было индивидуально. Понимал, что необходимо какое‑то воздействие на игроков, пытался пульс им поднять, чтобы удары получались менее точными, чтобы они сомневались в своём выборе. К одним подходил и говорил, к другим нет, потому что не было смысла. В этих случаях рассчитывал на свои силы, на то, что отобью удар.

Было ли дискомфортно, когда за спиной был сектор болельщиков «Акрона»? Какой может быть дискомфорт, если на этих воротах мы выигрываем третью серию пенальти? Разве что дискомфорт для «Акрона», ведь мы опять победили. Если кто‑то верит в потустороннее, пусть настаивает в следующий раз на смене ворот. Я, например, хотел, чтобы серия была поближе к нашим секторам, чтобы болельщики получше рассмотрели 11‑метровые. Но фортуна распорядилась иначе», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».