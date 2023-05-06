Михаил Кержаков: к матчу со «Спартаком» всегда подходишь с особым настроем

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что впервые ощутил принципиальность противостояния с московским «Спартаком», когда в составе санкт-петербуржцев появился его брат Александр. Голкипер также отметил, что во всех командах, где он выступал, игроки настраиваются показать всё, на что способны в поединке с красно-белыми.

«Неважно, какой отрезок, — матч [со «Спартаком»] всегда интересен, всегда подходишь к нему с особым настроем. Настоящим болельщиком «Зенита» я стал в 2001‑м, когда в составе появился брат. Помню, на встрече с фанатами перед тем сезоном ­кто-то сказал Саше: «Можешь вообще больше не забивать, если забьешь «Спартаку». Мы всё простим». Это к вопросу о принципиальности противостояния. Брат, кстати, забил.

[В других командах обыграть красно-­белых считалось] не то, чтобы делом чести, но каждый выходил на поле с мыслью, что надо показать всё, на что ты способен. Стадионы переполнены, крутая атмосфера, при этом не было никакой зажатости, скованности. Играя за команду­аутсайдера, ты понимал, что «Спартак» есть «Спартак». Обыграешь — ты просто король, сыграешь вничью — тоже, проиграешь — ничего страшного», — сказал Кержаков пресс-службе клуба.

«Зенит» примет «Спартак» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в матче 26-го тура РПЛ 7 мая. Игра начнётся в 18:00 мск