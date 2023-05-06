Михаил Кержаков: к матчу со «Спартаком» всегда подходишь с особым настроем

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что впервые ощутил принципиальность противостояния с московским «Спартаком», когда в составе санкт-петербуржцев появился его брат Александр. Голкипер также отметил, что во всех командах, где он выступал, игроки настраиваются показать всё, на что способны в поединке с красно-белыми.
«Неважно, какой отрезок, — матч [со «Спартаком»] всегда интересен, всегда подходишь к нему с особым настроем. Настоящим болельщиком «Зенита» я стал в 2001‑м, когда в составе появился брат. Помню, на встрече с фанатами перед тем сезоном кто-то сказал Саше: «Можешь вообще больше не забивать, если забьешь «Спартаку». Мы всё простим». Это к вопросу о принципиальности противостояния. Брат, кстати, забил.
[В других командах обыграть красно-белых считалось] не то, чтобы делом чести, но каждый выходил на поле с мыслью, что надо показать всё, на что ты способен. Стадионы переполнены, крутая атмосфера, при этом не было никакой зажатости, скованности. Играя за командуаутсайдера, ты понимал, что «Спартак» есть «Спартак». Обыграешь — ты просто король, сыграешь вничью — тоже, проиграешь — ничего страшного», — сказал Кержаков пресс-службе клуба.
«Зенит» примет «Спартак» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в матче 26-го тура РПЛ 7 мая. Игра начнётся в 18:00 мск
- 6 мая 2023
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:21
-
01:55
-
01:46
-
01:41
-
01:02
-
00:52
-
00:32
-
00:31
-
00:11
-
00:09
- 5 мая 2023
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:20
-
23:17
-
23:03
-
22:38
-
22:38
-
22:17
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:07