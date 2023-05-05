Кержаков: до Ренана на поле иногда не докричаться, есть небольшой языковой барьер

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопросы об игре сине-бело-голубых в обороне.

«Стала ли смена центральных защитников по ходу сезона проблемой? Проблемой — нет, но притирка ещё идёт, помарочки случаются. Перед чемпионатом мира Деян Ловрен набрал отличную форму, и вообще защитники здорово сыгрались. Сейчас приходится налаживать новую коммуникацию, есть небольшой языковой барьер. Деян и русский знал, и английский. Роберту (Ренану.- Прим. «Чемпионата») я подсказываю по-португальски — знаю несколько ключевых слов. Ренан ещё молодой, у него виден потенциал. Ему есть куда расти, и у него всё впереди.

Ёкает ли сердце, когда Ренан идёт в дриблинг? Бывает. Но больше не из-за того, что он кого-то обыгрывает. Иногда до него не докричаться. Когда он, например, в середине поля, а сзади игрок. Кто-то из защитников кричит ему по-русски или по-английски, а он может не понять. Но стоит отметить, что у Роберта прекрасный первый пас, он старается обострять, тащить мяч вперёд. Волнорез такой. Это очень хорошее качество», — рассказал голкипер пресс-службе «Зенита».

Напомним, Деян Ловрен покинул сине-бело-голубых этой зимой, перейдя во французский «Лион». Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки составила € 2 млн. Всего за «Зенит» сербский защитник провёл 63 матча, отметившись тремя голами и тремя голевыми передачами.

Роберт Ренан присоединился к «Зениту» в январе этого года. Его предыдущим клубом был бразильский «Коринтианс». За петербургский клуб защитник успел принять участие в девяти матчах, не отметившись результативными действиями.