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«Ростов» — «Факел»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1. В составе воронежской команды с пенальти отличился Георгий Гонгадзе, за ростовчан забил Данил Глебов. С 45-й минуты встречи «Факел» играл в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 25 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).