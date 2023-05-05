«Предполагал, что так и будет». Карпин — о решении КДК по матчу «Ростов» — «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение КДК РФС не наказывать его дополнительными матчами дисквалификации по итогам встречи с московским «Спартаком» в 25-м туре РПЛ (1:1). Специалист отметил, что предполагал, что так и будет.

«Я предполагал, что так и будет. Смысл спрашивать про штраф? Если не согласен с ним, то ничего не поменяется», — приводят слова Карпина «РИА Новости Спорт».

Карпин получил прямую красную карточку после окончания основного времени матча со «Спартаком». Тренер выражал своё несогласие с решениями главного судьи встречи Кирилла Левникова. Он будет вынужден пропустить ближайший матч «Ростова» в РПЛ из-за дисквалификации. Таким образом, ростовчане сыграют с «Факелом» без главного тренера.