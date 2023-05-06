Мостовой: заполню анкету РФС на получение тренерской лицензии по новой

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александер Мостовой заявил, что подаст новую анкету в академию Российского футбольного союза для обучения на лицензию тренера.

«Я слышал об этом. Но ничего конкретно пока что не знаю, потому что все уехали на праздники. Думаю, всё будет нормально — заполню по новой. Я спокойно к этому отношусь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что Мостовой не заполнил анкету в академии Российского футбольного союза для обучения на лицензию тренера. Сообщалось, что в учебном заведении завершён приём заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов.

В РФС тогда отметили, что будут рады видеть Александра Мостового в числе обучающихся в академии.