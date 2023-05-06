Получение Мостовым лицензии тренера может сорваться — он не заполнил анкету в академии РФС

Бывший игрок сборной России и тренер медиафутбольной команды Fight Nights Александр Мостовой планировал в ближайшее время пройти обучение в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Однако процесс может затянуться или совсем быть отменён по вине Мостового.

«Академия РФС завершила приём заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов. В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА. Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведённых матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную команду, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА». Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.

Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости её заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.

По согласованию с УЕФА академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение. Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в академии РФС», – цитирует заявление службы коммуникаций РФС «РБ Спорт».

Напомним, Александр Мостовой рассказал о планах получить тренерскую лицензию 1 мая.