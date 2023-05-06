АЕК — «Арис»: Кокорин забил в свои ворота

Продолжается матч 33-го тура чемпионата Кипра, в котором АЕК (Ларнака) принимает «Арис» из Лимасола. На момент написания новости счёт 1:1.

На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин открыл счёт в матче. На 59-й минуте Кокорин неудачно сыграл в обороне, срезав мяч в свои ворота. Ранее игрок отметился голом в матче 32-го тура с «Пафосом» (2:1). Александр выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В марте «Арис» в домашнем матче обыграл АЕК со счётом 4:0 в рамках 28-го тура национального чемпионата. В той игре Кокорин отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 32 матчах. АЕК находится на третьем месте с 61 очком.