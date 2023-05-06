АЕК — «Арис»: Кокорин забил в свои ворота

Продолжается матч 33-го тура чемпионата Кипра, в котором АЕК (Ларнака) принимает «Арис» из Лимасола. На момент написания новости счёт 1:1.
На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин открыл счёт в матче. На 59-й минуте Кокорин неудачно сыграл в обороне, срезав мяч в свои ворота. Ранее игрок отметился голом в матче 32-го тура с «Пафосом» (2:1). Александр выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».
В марте «Арис» в домашнем матче обыграл АЕК со счётом 4:0 в рамках 28-го тура национального чемпионата. В той игре Кокорин отметился голом и результативной передачей.
В нынешнем сезоне чемпионата Кипра «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 32 матчах. АЕК находится на третьем месте с 61 очком.
- 6 мая 2023
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:47
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:32
-
19:25
-
19:21
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:47
-
18:47
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:22