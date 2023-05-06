«Рубин» обыграл «Краснодар-2», «Балтика» победила «Кубань»

Сегодня, 6 мая, проходили матчи 30-го тура Мелбет Первой лиги. «Рубин» одержал победу с минимальным счётом в игре с «Краснодаром-2». Единственный гол в матче забил Джоэль Фамейе на 87-й минуте.

«Балтика» обыграла «Кубань» со счётом 2:0. Дублем в составе калининградцев отметился Тамерлан Мусаев.

В других матчах дня «Арсенал» сыграл вничью с «Велесом» — 1:1, «Шинник» обыграл «Волгарь» — 2:1, «Енисей» с тем же счётом победил «КАМАЗ», «Динамо» (Махачкала) оказалось сильнее «Нефтехимика» — 2:0, а матч «СКА-Хабаровск» — «Алания» завершился безголевой ничьей.

«Балтика» продолжает лидировать в Первой лиге. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 61 очко в 30 матчах. «Рубин» находится на втором месте с 59 баллами.