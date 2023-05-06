«Бавария» обыграла «Вердер» в матче Бундеслиги

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» принимал «Баварию» на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 62-й минуте счёт открыл Серж Гнабри. Спустя 11 минут Лерой Зане удвоил преимущество мюнхенцев. На 87-й минуте Никлас Шмидт отыграл один мяч.

Матч команд в первом круге завершился победой «Баварии» со счётом 6:1.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 65 очков в 31 игре и опережая сыгравшую на один матч меньше дортмундскую «Боруссию» на четыре балла. «Вердер» находится на 12-м месте с 35 очками. В следующем туре «Бавария» сыграет дома с «Шальке», а «Вердер» отправится в гости к «Лейпцигу».