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Саба Сазонов: нельзя говорить, что у «Динамо» не очень хорошая игра

Саба Сазонов: нельзя говорить, что у «Динамо» не очень хорошая игра
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал игру своей команды после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.

«Нельзя говорить, что игра не очень хорошая. Скажем, что она незрелищная и тяжёлая для просмотра. Тяжёлый матч с «Химками». Всё время давили, пару мячей отменили. Всё время просмотры VAR, всё время проверки пенальти. Порой даже мы не понимаем, что проверяют. Чуть затягивалась игра. Плюс во втором тайме «Химки» начали время тянуть — они остались вдесятером. Выиграли, и хорошо, что переломили серию. Надеюсь, что следующие четыре матча выиграем», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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